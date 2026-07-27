پخش زنده
امروز: -
رئیسجمهور با صدور دستوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم تصمیمگیری درباره معدن شاهوار بر اساس نظر سازمان حفاظت محیطزیست تأکید کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما این دستور در پی نامه کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و نماینده ادوار مردم شاهرود و میامی در مجلس، صادر شد. جلالی در این نامه با اشاره به نقش راهبردی کوه شاهوار در تأمین منابع آب منطقه، خواستار توجه ویژه دولت به پیامدهای زیستمحیطی معدنکاری در این منطقه شده بود.
وی با اشاره به نتایج مطالعات کارشناسی انجامشده در مرکز پژوهشهای مجلس، فعالیت معدن بوکسیت در شاهوار را دارای آثار زیانبار برای منابع طبیعی و محیطزیست منطقه دانست و خواستار تصمیمگیری بر پایه نظر تخصصی سازمان حفاظت محیطزیست شد.
بر اساس تصویر منتشرشده از این مکاتبه، مسعود پزشکیان در ذیل نامه خطاب به وزیر صمت دستور داده است: «حل مشکل با توجه به نظر محیطزیست باشد.»
سازمان حفاظت محیطزیست پیش از این نیز در مقاطع مختلف مخالفت خود را با تداوم معدنکاری در کوهستان شاهوار اعلام کرده است.