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رئیس سازمان خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان گفت: یارانه نقدی خرید کودهای فسفاته و پتاسه بهصورت مستقیم به حساب بهرهبرداران واجد شرایط استان اصفهان واریز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رضا نژاداحمدی افزود: این طرح با رویکرد حمایت هدفمند از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و کمک به تأمین بخشی از هزینههای تهیه نهادههای مورد نیاز اجرا شده است و کشاورزان مشمول میتوانند از این ظرفیت حمایتی بهرهمند شوند.
وی افزود: برای دریافت این یارانه، کشاورزان باید شماره شبای حساب بانک کشاورزی خود را در سامانه مربوط ثبت و اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنند تا فرآیند پرداخت یارانه بهصورت مستقیم و بدون واسطه صورت گیرد.
رئیس سازمان خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان گفت: کودهای فسفاته و پتاسه از عناصر مهم در برنامه تغذیه محصولات کشاورزی هستند و استفاده صحیح و متناسب از آنها میتواند به تقویت ریشه، افزایش توان گیاه در مواجهه با تنشهای محیطی، بهبود کیفیت محصول و افزایش بهرهوری اراضی کمک کند.
رضا نژاداحمدی از کشاورزان خواست برای دریافت راهنمایی و اطلاع از جزئیات این طرح، به مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها و کارگزاریهای مجاز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مراجعه کنند.