

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون فوتبال اسلوونی اعلام کرد، اسلاوکو وینچیچ، داور ۴۶ ساله این کشور که قضاوت دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ را بر عهده داشت، از دنیای داوری خداحافظی کرده است. وینچیچ آخرین بازی خود را در نقش داور، در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ (پیروزی یک بر صفر اسپانیا مقابل آرژانتین در وقت‌های اضافه) قضاوت کرد.

وینچیچ در جام جهانی ۲۰۲۶ قضاوت چهار مسابقه را عهده‌دار بود و از سال ۲۰۱۰ کارنامه درخشانی در سطح باشگاهی داشت:

فینال لیگ اروپا ۲۰۲۲: قضاوت دیدار اینتراخت فرانکفورت و رنجرز (با پیروزی فرانکفورت در ضربات پنالتی)

فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۴: قضاوت دیدار رئال مادرید و بروسیا دورتموند (پیروزی ۲ بر صفر رئال مادرید)