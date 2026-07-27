به منظور تقویت ایمنی تردد و رفاه حال مسافران ، ۳ طرح راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سرخه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️این طرح ها با مجموع اعتبار ۸۱۳ میلیارد ریال در بخش های روشنایی جاده ، روکش آسفالت و ایمن سازی جاده ورودی شهر اجرا شده است .

میثم قدمی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان گفت : طرح روشنایی ورودی شهرستان سرخه شامل احداث ۴۵ پایه روشنایی به طول ۳ کیلومتر است که با هدف ارتقای ایمنی تردد، افزایش دید رانندگان در شب و بهبود خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای اجرا شده است.

وی افزود: پروژه روکش آسفالت محور صوفی‌آباد–بیابانک و سرخه به طول ۹ کیلومتر و پروژه ایمن‌سازی ورودی شهرستان سرخه هم از طرح هایی بود که با هدف تقویت ایمنی سفر در سمنان اجرا شد.