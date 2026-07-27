پخش زنده
امروز: -
چهار کیلومتر باقی مانده از طرح محور حیدرآباد - نقده به طول ۲۰ کیلومتر، از مسیرهای مهم ارتباطی جنوب آذربایجانغربی تا پایان شهریورماه سال جاری تکمیل می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی، از روند اجرای طرح تعریض و چهارخطهسازی محور حیدرآباد - نقده بازدید و آخرین وضعیت پیشرفت این طرح عمرانی را مورد بررسی قرار داد.
استاندار آذربایجانغربی در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح های زیرساختی و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان، بر بهرهگیری از همه ظرفیتهای اجرایی برای اتمام این طرح در موعد مقرر تأکید کرد.
محور حیدرآباد - نقده به طول ۲۰ کیلومتر، از مسیرهای مهم ارتباطی جنوب آذربایجانغربی به شمار میرود که تاکنون ۱۶ کیلومتر آن به بهرهبرداری رسیده است.
براساس برنامهریزی انجام شده، بخش باقیمانده این طرح تا پایان شهریورماه سال جاری تکمیل و زیر بار ترافیک خواهد رفت.