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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از مراحل پایانی احداث نیروگاه ۶۳ مگاواتی شمسآباد خبر داد و گفت: این نیروگاه تا پایان ماه جاری با ظرفیت کامل وارد مدار بهرهبرداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، محمود محمودی با اشاره به احداث دو نیروگاه خورشیدی ۶۳ مگاواتی و ۳۲ مگاواتی در مجاورت شهرک صنعتی شمسآباد در استان تهران، گفت: این شهرک، بزرگترین شهرک صنعتی کشور است و تأمین برق پایدار برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
️وی از وارد مدار شدن ۲۵ مگاوات از نیروگاه ۶۳ مگاواتی این شهرک در خردادماه امسال خبر داد و افزود: هم اکنون عملیات اجرایی بخش باقیمانده این نیروگاه در مراحل پایانی است و تا پایان ماه جاری با ظرفیت کامل وارد مدار بهرهبرداری میشود.
️مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، درباره آخرین وضعیت احداث نیروگاه ۳۲ مگاواتی شهرک صنعتی شمسآباد گفت: هماینک تمام سازهها و پنلهای نیروگاه ۳۲ مگاواتی نصب شده و این نیروگاه مراحل پایانی احداث را پشت سر میگذارد.
️محمودی از تکمیل نیروگاه ۳۲ مگاواتی تا شهریور امسال خبر داد و افزود: با بهرهبرداری از دو نیروگاه ۶۳ و ۳۲ مگاواتی شهرک صنعتی شمسآباد، ۴۰ درصد از برق مورد نیاز این شهرک تامین میشود.
️وی با بیان اینکه ظرفیت منصوبه نیروگاههای خورشیدی در استان تهران به ۱۵۰ مگاوات رسیده است، گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان تهران تا پایان امسال به ۱۰۰۰ مگاوات و تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۵۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.