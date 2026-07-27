تیم AgriTech از استان فارس با ارائه مدل کسب‌ و کار در حوزه فناوری‌های هوشمند کشاورزی، مقام نخست «لیگ نوآوری و کسب‌ و کار» را در مسابقات بین‌المللی فدراسیون جهانی رباتیک به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد: این مسابقات که از معتبرترین رویداد‌های فناورانه در سطح جهان به شمار می‌رود، امسال به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران و با حضور تیم‌های پژوهشی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از کشور‌های مختلف برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها، محمد صداقتی جهرمی و مجتبی نقدی‌زادگان جهرمی به نمایندگی از استان فارس، با ارزیابی دقیق هیئت داوران بر اساس شاخص‌هایی نظیر نوآوری فناورانه، قابلیت تجاری‌سازی، ارزش اقتصادی و اثرگذاری اجتماعی، موفق شدند از میان رقبای بین‌المللی عنوان قهرمانی این لیگ را از آن خود کنند.

این موفقیت ارزشمند که گامی مهم در مسیر توسعه کسب‌ و کار‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شود، بار دیگر توانمندی متخصصان ایرانی را در ارائه راهکار‌های نوین برای تحقق کشاورزی پایدار، افزایش بهره‌وری و ارتقای امنیت غذایی در عرصه‌های جهانی به اثبات رساند.

رویداد بین‌المللی FIRA Cup، همه‌ساله با هدف بسترسازی برای معرفی فناوری‌های نوین و توسعه همکاری‌های علمی و صنعتی میان پژوهشگران سراسر جهان برگزار می‌شود.