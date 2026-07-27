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۱۷ فقره گواهی کشف معدنی با سرمایهگذاری ۲۶۷ هزار و ۷۵۰ میلیون ریال در استان صادر و ۲۱ میلیون تن ذخیره معدنی جدید کشف و ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال، هفت فقره پروانه اکتشاف صادر، ۲۹ فقره پروانه بهرهبرداری صادر و تمدید و تهیه نقشههای زمینشناسی پهنههای استان نیز پیگیری شده است.
صادق کرمی افزود: ۲۱ میلیون و ۹۷ هزار و ۴۴۷ تن ذخیره معدنی جدید در استان اصفهان کشف و ثبت شده که گامی مهم در توسعه بخش معدن استان به شمار میرود.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، حجم سرمایهگذاری پروانههای بهرهبرداری ۱۳۲ میلیارد و ۴۶۹ میلیون ریال بوده و این اقدامات زمینه اشتغال مستقیم ۱۹۵ نفر را فراهم کرده است.
کرمی با بیان اینکه ظرفیت اسمی استخراج معادن استان سالانه ۵۰ میلیون تن بوده درحالیکه استخراج واقعی حدود ۳۰ میلیون تن است، افزود: بیش از ۹ هزار نفر بهطور مستقیم در معادن اصفهان مشغول به کار هستند و به ازای هر شغل مستقیم، ۱۰ تا ۱۲ شغل غیرمستقیم ایجاد میشود. انواع مواد معدنی از جمله طلا، سرب، روی، آهن، مس، باریت و بنتونیت در این استان وجود دارد.
وی مهمترین برنامه بخش معدن را فعالسازی همه معادن راکد و واگذاری آنها از طریق مزایده عمومی به سرمایهگذاران اعلام کرد و گفت: در سال گذشته ۱۶۹ مجوز معدنی دراستان صادر شد که شامل ۴۲ پروانه اکتشاف، ۳۷ گواهی کشف و ۹۰ پروانه بهرهبرداری جدید و تمدیدی بود.
به گفته مدیرکل صمت استان اصفهان، سرمایهگذاری این پروانهها در بخش اکتشاف و گواهی کشف یکهزار و ۸۰۲ میلیارد ریال و در بخش بهرهبرداری پنجهزار و ۴۴۸ میلیارد ریال برآورد شده و زمینه اشتغال ۵۸۰ نفر را فراهم کرده است.
وی با تأکید بر جایگاه مناسب اصفهان در بخش معدن کشور افزود: این استان از نظر تعداد معادن فعال رتبه نخست، تعداد معادن دارای پروانه بهرهبرداری رتبه دوم، میزان ذخیره قطعی رتبه سوم و میزان استخراج اسمی رتبه پنجم کشور را دارد. حدود ۵۰ درصد معادن استان در حوزه تولید سنگهای تزیینی از جمله گرانیت، مرمریت و تراورتن فعالیت میکنند.