امسال میزان خرید تضمینی گندم از مرز ۶۰ هزار تن گذشت که نسبت به پارسال، ۲ برابر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رضا فرازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از جهش ۲ برابری خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: عبور این رقم از مرز ۶۰ هزار تن، نقشی حیاتی در تضمین امنیت غذایی و پایداری اقتصاد کشور دارد.

فرازی افزود: تاکنون، ۴۹ هزار و ۱۵۱ تن گندم سیلویی و ۱۱ هزار و ۴۱۴ تن گندم بذری از کشاورزان خریداری شده است.

وی با بیان اینکه عملیات برداشت گندم در شهرستان‌های گرمسیری به پایان رسیده است ادامه داد: برداشت گندم در مناطق سردسیری از تیر ماه آغاز شده و از کشاورزان درخواست می‌شود محصول خود را به مراکز خرید تعیین‌شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی تحویل دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اجرای طرح کارت‌ خرید گندم برای کشاورزان گفت: گندم‌کاران می‌توانند تا ۳۰ درصد بهای گندم تحویلی خود را از طریق این کارت برای خرید نهاده‌ها و سایر مایحتاج کشاورزی استفاده کنند و در صورت تمایل کل مبلغ خود را به‌صورت نقدی دریافت می کنند.

فرازی با اشاره به عوامل مؤثر در این میزان تولید، گفت: یکی از عوامل اصلی این موفقیت، برخورداری از بارش‌های مطلوب و توزیع مناسب بارندگی در مناطق مختلف کشاورزی بود.