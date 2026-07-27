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مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تولید سالانه حدود ۲۸ هزار تن انواع گیاهان دارویی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،محمدرضا بیرانوند اظهار کرد: لرستان به دلیل برخورداری از اقلیم متنوع و شرایط مناسب آبوهوایی، ظرفیت بالایی در تولید گیاهان دارویی دارد و در حال حاضر حدود ۶۲۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت این محصولات اختصاص یافته است.
وی افزود: سالانه نزدیک به ۲۸ هزار تن انواع گیاهان دارویی در استان تولید میشود که بخش عمده آن شامل گل محمدی، آویشن، آنغوزه و رازیانه است و این محصولات علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات نیز دارند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به برنامههای توسعهای این بخش بیان کرد: افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی متناسب با ظرفیت مناطق مختلف استان، توسعه کشت گونههای اقتصادی و حمایت از بهرهبرداران از جمله برنامههای در دست اجراست.
بیرانوند ادامه داد: تأمین نهادههای مورد نیاز تولیدکنندگان، ارائه آموزشهای تخصصی و ترویجی و ارتقای دانش فنی کشاورزان از دیگر اقداماتی است که با هدف افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت محصولات دنبال میشود.
وی تأکید کرد: توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری گیاهان دارویی از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی لرستان است، چراکه ایجاد زنجیره ارزش، علاوه بر جلوگیری از خامفروشی، موجب افزایش درآمد تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق روستایی خواهد شد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان گفت: با برنامهریزی انجامشده، حمایت از سرمایهگذاری در صنایع وابسته و تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و بازاریابی گیاهان دارویی، زمینه توسعه هرچه بیشتر این بخش در استان فراهم خواهد شد.