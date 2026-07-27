به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قائنات گفت: مأموران پاسگاه انتظامی ولیعصر (عج) این فرماندهى هنگام گشت‌زنى در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودرو وانت آریسان در حال تردد مشکوک شده و آن را براى بررسی متوقف کردند.

سرهنگ فولادی افزود: با هماهنگى قضائی در بازرسی از این خودرو مقدار ۴۰۰ بسته سنگدان مرغ فاقد هرگونه مجوز بهداشتی و قانونى که ارزش آنها برابر نظر کارشناسان ۸۰۰میلیون ریال برآورد شده کشف و خودرو مربوطه توقیف و یک متهم نیز در این خصوص با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامى شهرستان قاینات گفت: برخورد قانونى و قاطعانه با قاچاق و توزیع خارج از شبکه کالا هاى اساسى مردم با جدیت تمام در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان نیز درخواست می‌شود هرگونه موارد مشکوک را به مرکز فوریت هاى پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.