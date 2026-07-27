به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان بندرلنگه گفت: از این شمار هفت موکب در ورودی و شهر بندرلنگه، روستای دیوان، بندرمغویه، دوراهی چارک و روستای غدیر صابری برای ارائه خدمات اسکان و پذیرایی به زائران مستقر است.

وی گفت: ۲ موکب شهرستان بندرلنگه نیز در کشور عراق مستقر شده است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان بندرلنگه گفت: موکب اهل سنت بخش مرکزی بندرلنگه هم در ورودی بندرکنگ برای چهارمین سال متوالی به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می‌کند.

محمدحسین حسن‌بیگی افزود: در این موکب روزانه به حدود سه هزار زائر، خدمات اسکان موقت و پذیرایی ارائه می‌شود.

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امام جمعه بندرلنگه در مراسم آغاز فعالیت موکب اهل سنت بخش مرکزی، وحدت شیعه و اهل سنت را از مهم‌ترین ویژگی‌های شهرستان بندرلنگه برشمرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر کیخا گفت: این همدلی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین به زیبایی جلوه‌گر شده است.