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نُه موکب از شهرستان بندرلنگه به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان بندرلنگه گفت: از این شمار هفت موکب در ورودی و شهر بندرلنگه، روستای دیوان، بندرمغویه، دوراهی چارک و روستای غدیر صابری برای ارائه خدمات اسکان و پذیرایی به زائران مستقر است.
وی گفت: ۲ موکب شهرستان بندرلنگه نیز در کشور عراق مستقر شده است.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان بندرلنگه گفت: موکب اهل سنت بخش مرکزی بندرلنگه هم در ورودی بندرکنگ برای چهارمین سال متوالی به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی میکند.
محمدحسین حسنبیگی افزود: در این موکب روزانه به حدود سه هزار زائر، خدمات اسکان موقت و پذیرایی ارائه میشود.
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امام جمعه بندرلنگه در مراسم آغاز فعالیت موکب اهل سنت بخش مرکزی، وحدت شیعه و اهل سنت را از مهمترین ویژگیهای شهرستان بندرلنگه برشمرد.
حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر کیخا گفت: این همدلی در خدمترسانی به زائران اربعین به زیبایی جلوهگر شده است.