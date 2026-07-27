به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در پی گزارش‌های متعدد مردمی مبنی بر برداشت غیرمجاز آب از بستر رودخانه حسین‌آباد بخش وردشت شهرستان سمیرم، عملیات گروه گشت و بازرسی منابع آب با موفقیت اجرا و از برداشت غیرمجاز جلوگیری شد.

متخلفان به دلیل آگاهی از بعد مسافت، پیش از رسیدن ماموران از محل متواری می‌شدند؛ اما با هوشیاری گروه گشت آب‌های سطحی، ادوات تخلف در روستای حسین‌آباد از توابع این شهرستان شناسایی و به کلانتری وردشت منتقل شد.

متخلفان در اقدامی قانون‌شکنانه و هنجارستیزانه، با حمله به کمک کارشناس این اداره، موجب ایراد ضرب و شتم و وارد آمدن خسارت به خودروی وی شدند.