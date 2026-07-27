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معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری ارومیه از پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی قطعه اول کمربندی دوم این شهر خبر داد و اعلام کرد که به زودی عملیات آسفالتریزی ۳ کیلومتر از این مسیر حدفاصل بلوار استاد شهریار (جاده انهر) آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سعید خوشطینت با تأکید بر اهمیت استراتژیک طرح کمربندی دوم ارومیه در مدیریت ترافیک شهری، آخرین وضعیت اجرایی این طرح را تشریح کرد.
جزئیات پیشرفت عملیات عمرانی
معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری ارومیه با بیان اینکه این طرح با شتاب در حال پیگیری است،گفت: در حال حاضر عملیات خاکبرداری، خاکریزی و زیرسازی در بخشهای فاقد معارضِ طرح با جدیت تمام در جریان است و بخش بزرگی از مسیر آماده لایههای نهایی شده است.
خوشطینت همچنین به اقدامات جانبی این طرح اشاره کرد و افزود: علاوه بر زیرسازی مسیر، عملیات جدولگذاری و اجرای شبکه لولهگذاری جهت هدایت آبهای سطحی نیز در طول این ۳ کیلومتر طبق برنامه زمانبندی در حال اجراست.
نقش کمربندی دوم در کاهش ترافیک ارومیه
وی با اشاره به ضرورت بهرهبرداری از این طرح، تصریح کرد: کمربندی دوم یکی از پروژههای کلیدی شهرداری ارومیه برای ساماندهی ترافیک است که با تکمیل آن، شاهد روانسازی حملونقل شهری و کاهش بار ترافیکی در هسته مرکزی و معابر اصلی خواهیم بود.
معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری ارومیه در پایان ضمن ابراز امیدواری برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از این مسیر، خاطرنشان کرد: با تداوم روند فعلی و رفع موانع احتمالی، این پروژه میتواند تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت تردد شهروندان ارومیهای داشته باشد.