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اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتوالی ایران برای حضور در رقابتهای جهانی باکو، از سوم تا هفتم مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی بجنورد در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتوالی ایران برای حضور در رقابتهای جهانی باکو، از سوم تا هفتم مردادماه به میزبانی بجنورد و با حضور ملیپوشان و کادر فنی در حال برگزاری است.
این اردو با حضور ملیپوشان و اعضای کادر فنی تیم ملی، با هدف ارتقای آمادگی جسمانی، افزایش هماهنگی تاکتیکی و آمادگی هرچه بیشتر بازیکنان پیش از اعزام به تورنمنت جهانی آذربایجان برگزار میشود.
ملیپوشان فوتوالی ایران در جریان این اردو، تمرینات تخصصی، بدنسازی و برنامههای تاکتیکی را زیر نظر کادر فنی دنبال میکنند تا با آمادگی کامل در رقابتهای جهانی باکو به میدان بروند.
رقابتهای جهانی فوتوالی بهزودی در شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران پس از پایان این اردوی آمادهسازی راهی این مسابقات میشود.