در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، یک حلقه چاه غیرمجاز در دارالسلام شهرستان کاشان مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بنابر اعلام شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و برخورد قاطع با تخلفات آبی، یک حلقه چاه غیرمجاز در منطقه دارالسلام کاشان با عمق ۱۲۰ متر شناسایی و پرو مسدود شد.

وضعیت این چاه با عمق ۹۰ متری به‌صورت «دهانه گشاد» گزارش شده و بدون هرگونه منصوبات بوده و برای انسداد آن اقدام قانونی شد.

منابع آب شهرستان کاشان از شهروندان و بهره‌برداران خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه حفر چاه یا بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آبی، مراتب را به سامانه تلفنی یگان حفاظت شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ۳۸۴۸ گزارش دهند.