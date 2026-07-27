به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرجلیلی گفت: با توجه به حساسیت فصل جاری و لزوم حفظ سرمایه باغداران منطقه، عملیات مبارزه تلفیقی با آفات کلیدی انار در سطح باغات روستای هامانه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این عملیات که شامل استفاده از طعمه‌های پروتئینی (ترکیب پروتئین هیدرولیزات و مالاتیون) برای شکار و کنترل حشرات و همچنین محلول‌پاشی خاک‌رس فرآوری شده (کائولین) بر روی درختان است، با هدف ایجاد سد دفاعی فیزیکی و شیمیایی در برابر نفوذ آفات انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با اشاره به اهمیت استراتژیک انار در اقتصاد کشاورزی منطقه گفت: روستای هامانه یکی از قطب‌های مهم تولید انار در شهرستان است و حفاظت از این باغات در برابر آفات، اولویت اصلی ماست.

این مقام مسئول اذعان داشت: استفاده از روش“بیت‌اسپری” (طعمه‌پاشی) به‌جای سم‌پاشی سراسری، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌های کشاورزان، کمترین آسیب را به حشرات مفید و محیط‌زیست وارد می‌کند.»

لیدا فرهمند اصل مسئول حفظ نباتات شهرستان گفت: پوشش کائولین بر روی برگ‌ها و میوه‌های انار، علاوه بر اینکه مانع از تخم‌ریزی آفات می‌شود، به عنوان یک ضدآفتاب طبیعی عمل کرده و از “آفتاب‌سوختگی” میوه‌ها که معضل بزرگی در تابستان‌های سوزان یزد است، جلوگیری می‌کند.