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استاندار آذربایجانغربی روند آمادهسازی، امکانات و خدمات پیشبینی شده برای استقبال و خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در شهرستان نقده را ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی از موکبهای اربعین حسینی در شهرستان نقده بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند آمادهسازی، امکانات و خدمات پیشبینی شده برای استقبال و خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار گرفت.
همچنین همزمان با این بازدید و در آستانه ایام اربعین، مسجد و زائرسرای ویژه شهرستان نقده با حضور استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان به بهرهبرداری رسید تا با فراهمسازی فضایی مناسب، بخشی از نیازهای اسکان و خدماترسانی به زائران را تأمین کند.
استاندار آذربایجانغربی در جریان این بازدید از تلاشهای خادمان، خیران و عوامل اجرایی در آمادهسازی زیرساختهای لازم برای میزبانی از زائران قدردانی کرده و بر تداوم همدلی و مشارکت همه دستگاهها و مردم برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی تأکید کرد.
در این بازدید آخرین وضعیت تجهیز موکبها، هماهنگی دستگاههای اجرایی و مشارکت نیروهای مردمی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران مورد بررسی قرار گرفته و بر آمادگی کامل برای میزبانی از زائران اربعین حسینی تأکید شد.