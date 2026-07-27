معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز اعلام کرد که از ۲۵ تیرماه تا سوم مردادماه ۱۴۰۵، تعداد ۱۱ هزار و ۶۷۵ زائر اربعین حسینی از پایانه شهید کلانتری کرج به مرز‌های غربی و جنوب غربی کشور انتقال یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، علی نفری با بیان اینکه این زائران در قالب ۴۶۷ سفر از پایانه مسافری شهید کلانتری کرج راهی مرز‌های غربی و جنوبی کشور شدند گفت: بیشترین حجم سفر‌های انجام‌شده در این مدت مربوط به مرز مهران بود و سایر زائران نیز به دیگر مرز‌های تعیین‌شده اعزام شده‌اند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین گفت: تمام ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری استان برای جابه‌جایی زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به کار گرفته شده است.با توجه به روز‌های منتهی به اربعین حسینی، آمادگی کامل برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر در استان وجود دارد.