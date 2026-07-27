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متخصص بیماریهای داخلی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با هشدار درباره افزایش مقاومت آنتیبیوتیکی گفت: اگر مصرف نادرست آنتیبیوتیکها ادامه پیدا کند، ممکن است در آینده درمان عفونتهای ساده، بسیار دشوار یا حتی غیرممکن شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عاطفه گلحسنی، متخصص بیماریهای داخلی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در گفتوگو با وبدا اظهار کرد: مقاومت آنتیبیوتیکی زمانی رخ میدهد که باکتریها به مرور زمان در برابر آنتیبیوتیکها مقاوم میشوند و دارو دیگر اثر کافی برای از بین بردن آنها ندارد. در این شرایط، خود بدن انسان به دارو مقاوم نمیشود، بلکه این باکتریها هستند که تغییر میکنند و به درمان پاسخ نمیدهند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی افزود: مقاومت آنتیبیوتیکی یکی از مهمترین تهدیدهای سلامت در جهان است. بر اساس گزارشهای علمی، این پدیده هر سال باعث افزایش موارد بستری، طولانیتر شدن دوره درمان، افزایش هزینههای درمانی و مرگومیر ناشی از عفونتها میشود.
وی ادامه داد: مهمترین علت ایجاد این مشکل، مصرف غیرمنطقی آنتیبیوتیکهاست؛ از جمله مصرف خودسرانه، استفاده از آنتیبیوتیک برای بیماریهای ویروسی مانند بیشتر سرماخوردگیها، قطع زودهنگام دارو، مصرف داروی باقیمانده از درمان قبلی یا استفاده از نسخه دیگران.
این متخصص داخلی تأکید کرد: همه تبها و گلودردها به آنتیبیوتیک نیاز ندارند. بسیاری از عفونتهای دستگاه تنفسی، منشأ ویروسی دارند و مصرف آنتیبیوتیک در این موارد نهتنها کمکی به بهبود بیمار نمیکند، بلکه احتمال بروز عوارض دارویی و مقاومت میکروبی را افزایش میدهد.
وی گفت: هرچه مقاومت آنتیبیوتیکی بیشتر شود، پزشکان ناچار خواهند شد از داروهای قویتر، گرانتر و گاهی با عوارض بیشتر استفاده کنند و در برخی موارد حتی ممکن است گزینه درمانی مؤثری در دسترس نباشد.
دکتر گلحسنی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ اثربخشی آنتیبیوتیکها یک مسئولیت همگانی است. بیماران باید داروها را فقط با تجویز پزشک مصرف کنند، دوره درمان را کامل کنند و هرگز آنتیبیوتیک را بدون دلیل یا به توصیه اطرافیان مصرف نکنند. استفاده صحیح از این داروها، سرمایهای ارزشمند برای حفظ سلامت امروز و نسلهای آینده است.