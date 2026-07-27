استاندار آذربایجان‌غربی با اعلام آمادگی کامل مرز تمرچین برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، از فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، استقرار ۴۰ گیت تردد و رایگان بودن حمل‌ونقل زائران تا اربیل خبر داد و همزمان با بازدید از این مرز، زائرسرای پیرانشهر با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی، در جریان بازدید میدانی از روند آماده‌سازی پایانه مرزی تمرچین و دیدار با مسئولان مرز حاج‌عمران اقلیم کردستان عراق، ضمن بررسی آخرین هماهنگی‌های اجرایی، بر آمادگی کامل این گذرگاه بین‌المللی برای میزبانی از عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) تأکید کرد.

تسهیلات ویژه برای زائران در تمرچین

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه تمرچین به دلیل موقعیت جغرافیایی، کوتاه‌ترین مسیر برای زائران منطقه است، اظهار داشت: زیرساخت‌های لازم شامل ۴۰ گیت تردد، پارکینگ‌های گسترده و ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌طور کامل فراهم شده است.

وی افزود: برای رفاه حال زائران، انتقال از ارومیه تا پایانه مرزی تمرچین و همچنین از حاج‌عمران تا اربیل در کشور عراق، به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

رحمانی خاطرنشان کرد که این مسیر علاوه بر زائران ایرانی، پذیرای عاشقان حسینی از کشورهای ترکیه، آذربایجان و گرجستان نیز خواهد بود و اطلاع‌رسانی گسترده برای معرفی این ظرفیت به ساکنان شمال‌غرب کشور اولویت اصلی است.

وحدت؛ سرمایه اجتماعی آذربایجان‌غربی

رحمانی در بازدید از موکب اهل سنت پیرانشهر، مشارکت گسترده مردم و به‌ویژه اهل سنت این منطقه را جلوه‌ای ماندگار از وحدت و همدلی توصیف کرد.

وی گفت: مشارکت مردم پیرانشهر در میزبانی از زائران، نمادی از همبستگی و وحدت اسلامی است که به سرمایه‌ای بزرگ برای استان تبدیل شده است.

توسعه زیرساخت‌ها و تجارت مرزی

در حاشیه این سفر، با حضور استاندار آذربایجان‌غربی، زائرسرای شهرستان پیرانشهر با مساحت یک‌هزار و ۳۶۰ مترمربع و با هزینه ۴۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. این مجموعه دارای ۱۰ واحد اقامتی است که ظرفیت پذیرایی و اسکان زائران را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

علاوه بر مباحث زیارتی، استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت گسترش روابط اقتصادی با اقلیم کردستان تأکید کرد و افزود: توسعه تجارت مرزی و تسریع در راه‌اندازی بازارچه مشترک حاج‌عمران، موتور محرکه‌ای برای رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و تقویت پیوندهای مردمی دو سوی مرز خواهد بود.

آمادگی متقابل ایران و عراق

مسئولان اقلیم کردستان عراق نیز در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی، بر تداوم همکاری‌های دوجانبه برای تسهیل تردد و ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید کردند. ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های عملیاتی در دو سوی مرز برای مدیریت حجم بالای تردد در ایام اربعین هماهنگ شده است.