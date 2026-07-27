به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ لقمانپور زرینی، رئیس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت افزود: پس از انجام غربالگری اولیه متقاضیان از طریق شاخص‌های مصوب هیئت عالی و مرکز جذب وزارت عتف و هیئت اجرایی جذب دانشگاه، از ۷۵۰ متقاضی برای تشکیل پرونده سوابق (هویتی، تحصیلی، آموزشی، پژوهشی، اجرایی و حرفه‌ای) دعوت شد. پس از تشکیل پرونده، کارگروه‌های علمی در هر رشته، پرونده‌های متقاضیان را بررسی کردند تا متقاضیان اصلح و حائز شرایط اولیه را انتخاب و دعوت به مصاحبه علمی و آزمون عملی نمایند.

لقمانپور زرینی افزود: نخستین بار در فراخوان‌های جذب هیئت علمی، با مجوز رئیس دانشگاه ملی مهارت از ابتدا کانال اطلاع‌رسانی در بستر ایتا برای همه متقاضیان تشکیل شد که از این طریق ضمن اطلاع از روند فراخوان، اطلاعیه‌ها و متون راهنما ارائه شد. ضمن اطلاع‌رسانی دقیق از این طریق، ارسال پیامک دانشگاهی و درج اطلاعیه در سامانه مهر رضوی هم در دستور کار بود.

رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه گفت: در این فراخوان از ۴۰۰ متقاضی برای ۸ رشته مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی معماری، حسابداری، طراحی پارچه و لباس، ارتباط تصویری و تربیت‌بدنی مصاحبه علمی و آزمون عملی بعمل آمد. در ادامه فرایند با انتخاب و پیشنهاد کارگروه علمی، ۲ تا ۳ برابر ظرفیت هر سهمیه در اواسط شهریور دعوت به مصاحبه صلاحیت عمومی خواهند شد و در نهایت انتخاب فرد اصلح در حیطه اختیارات هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه بوده که از طریق امتیازات مکتسبه متقاضیان در مرحله علمی، عملی و عمومی و نیز کیفیت تحصیلی و سوابق ایشان قرار انجام خواهد شد.