اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان برای به سرانجام رساندن طرح‌های شاخص خدماتی و اداری در سطح استان، نیازمند تأمین فوری ۳۴۸ میلیارد تومان اعتبار است تا روند توسعه زیرساخت‌های عمومی در شهرستان‌های مختلف شتاب گیرد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت توسعه متوازن در مناطق کم‌برخوردار، از نیاز به تأمین ۳۴۸ میلیارد تومان منابع مالی برای تکمیل طرح‌های عمرانی و تاسیساتی خبر داد.

نیما رخشا هدف از اجرای این طرح‌ها را تقویت زیرساخت‌های اداری، فرهنگی و خدماتی و در نهایت ارتقای سطح رضایتمندی مردم استان دانست.

از مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به احداث فرمانداری‌های شهرستان‌های تازه تاسیس گلشن و تفتان، فاز اول مصلای نیمروز و ساخت مجتمع‌های فرهنگی زاهدان و هیرمند اشاره کرد.

همچنین ساخت ساختمان اداره پست زابل از دیگر موارد اولویت‌دار در این فهرست است که در مجموع زیربنایی بالغ بر ۹ هزار و ۸۱۴ مترمربع را شامل می‌شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تخصیص به‌موقع بودجه، مانع از افزایش هزینه‌های اجرایی می‌شود، تصریح کرد که تزریق اعتبارات، بهره‌برداری سریع‌تر این طرح‌ها را تضمین می‌کند.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و نظارت مستمر، از جمله برنامه‌های اصلی اداره کل راه و شهرسازی برای حفظ کیفیت و انطباق طرح‌ها با جدول زمان‌بندی است.

تکمیل این مراکز با فراهم کردن فضای استاندارد برای دستگاه‌های دولتی، دسترسی عمومی به خدمات را تسهیل کرده و عدالت در توزیع امکانات را محقق خواهد کرد.