

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به روند اجرای طرح تصفیه‌خانه آب شرب کلنو گفت: این طرح یکی از طرح‌های مهم تأمین آب شرب شهرستان کلاردشت است که با تکمیل و بهره‌برداری از آن، مشکل کم‌آبی ۱۹ روستای مناطق غربی شهرستان کلاردشت و بیرون‌بشم بخش مرزن‌آباد برطرف شده و پایداری تأمین آب شرب این مناطق به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

بهزاد برارزاده با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی این طرح افزود: عملیات بتن‌ریزی آبگیر تصفیه خانه به پایان رسیده و اجرای دیواره‌های داخلی، ورودی آب و فیلتر‌های بتنی با سرعت در حال انجام است و تلاش می‌شود این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

او با بیان اینکه نصب فیلتر‌های جدید از مهم‌ترین بخش‌های این طرح است، ادامه داد: با تکمیل این بخش، ظرفیت تولید آب شرب افزایش می‌یابد و تصفیه‌خانه حتی در زمان افزایش کدورت رودخانه نیز بدون خروج کامل از مدار، با ظرفیت متناسب به فعالیت خود ادامه خواهد داد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: همزمان با اجرای این طرح، عملیات اجرای کلکتور ۶۰۰ میلی‌متری پایین‌دست تصفیه‌خانه رودبارک، اصلاح خطوط انتقال آب به مخازن لاهو و دوبال و نصب شیرآلات کنترلی به‌منظور مدیریت و توزیع بهینه آب در حال انجام است.

برارزاده همچنین از پیشرفت عملیات نوسازی تصفیه‌خانه آب شرب رودبارک خبر داد و گفت: فیلتر‌های فرسوده از مدار خارج و فیلتر‌های جدید نصب شده‌اند و با تکمیل عملیات لوله‌گذاری و اتصالات، این مجموعه به‌زودی وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

او با اشاره به اجرای همزمان طرح احداث مخزن روستا‌های اویجدان و لشسر گفت: با تکمیل این طرح‌ها، ظرفیت ذخیره‌سازی آب، پایداری شبکه و کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان شهرستان کلاردشت به میزان قابل توجهی ارتقا خواهد یافت.