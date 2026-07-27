در یکصد و چهل‌وهشتمین شب اجتماعات مردمی، مازندرانی‌ها با اعلام حمایت از نیرو‌های مسلح، بر حفظ انسجام ملی، ولایت‌مداری و دفاع از امنیت، استقلال و عزت ایران اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،در یکصد و چهل‌وهشتمین شب اجتماعات مردمی، مازندرانی‌ها با اعلام حمایت از نیرو‌های مسلح، بر حفظ انسجام ملی، ولایت‌مداری و دفاع از امنیت، استقلال و عزت ایران اسلامی تأکید کردند.

مردم مازندران در شب‌های حماسی از میدان داری خود در خیابان ها، حفظ وحدت و مقاومت در برابر دشمن را مسیر اصلی پیروزی دانستند.

شرکت کنندگان در این اجتماع، با الهام از بیانات حکیمانه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، بر راهبرد اساسی جمهوری اسلامی در دفاع از محور مقاومت صحه گذاشتند و لبنان را خط مقدم این نبرد دانستند.

این حضور گسترده، پاسخی قاطع به زیاده خواهی دشمنان و تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های رهبر شهید و جبهه مقاومت بود.

همچنین حاضران با اشاره به جانفشانی‌های رزمندگان کشورمان در تنگه هرمز، پاسخ قاطع و عبرت آموز نیرو‌های مسلح را خواستار شدند و بر این باور بودند که زیاده خواهی و درک ناصحیح از ایران قوی، عامل اصلی اشتباهات محاسباتی دشمنان است.