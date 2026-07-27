به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: مسابقات کمپ خانوادگی ماهیگیری با حضور بیش از ۳۰ خانواده در سد شهید کاظمی بوکان برگزار شد.

دکتر احمد نصرالهی افزود:دراین مسابقات که به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان، هئیت انجمن‌های ورزشی و کمیته ماهیگیری و تربیت بدنی سپاه شهرستان به مدت ۲روزبرگزار شد، از نفرات برتر تقدیر به عمل آمد.



وی هدف از این مسابقه را ترویج ماهیگیری در حضور کانون خانواده، بهداشت محیط زیست و پاکسازی حاشیه سدعنوان کرد.