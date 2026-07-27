مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کرمان در گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان گفت: تقویت زیرساخت‌های آموزشی و حمایت بیشتر از مدارس روستایی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کرمان مالک اژدری با تأکید بر نقش آموزش در توسعه و ماندگاری جمعیت روستایی، گفت: تحصیل بیش از ۷۰۰ هزار دانش‌آموز در استان کرمان مسئولیت همه دستگاه‌های اجرایی را برای ارائه خدمات بهتر به آینده‌سازان استان دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه روستاییان نقشی اساسی در تولید و امنیت غذایی کشور دارند، افزود: اگر بتوانیم کیفیت آموزش و امکانات مدارس روستایی را ارتقا دهیم، گام مؤثری در حفظ جمعیت روستایی و کاهش مهاجرت خانواده‌ها برداشته‌ایم، زیرا یکی از مهم‌ترین دلایل جابه‌جایی خانواده‌های روستایی، مسائل مرتبط با آموزش فرزندان است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کرمان با اشاره به حمایت دهیاری‌ها از مدارس روستایی تصریح کرد: در شورای استان در حال پیگیری مصوبه‌ای هستیم تا دهیاری‌ها بتوانند در چارچوب قانون، بخشی از منابع خود را برای بهسازی، تجهیز و رفع نیاز‌های مدارس روستایی اختصاص دهند، این اقدام می‌تواند در حوزه‌هایی مانند محوطه‌سازی، سنگ‌فرش، تأمین تجهیزات و بهبود امکانات آموزشی، نقش مؤثری ایفا کند.

اژدری با اشاره به بازدید‌های میدانی خود از مناطق مختلف استان، به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار، بر لزوم توجه ویژه به زیرساخت‌های آموزشی و ارتباطی در روستا‌ها تأکید کرد و گفت: برخی از مدارس روستایی همچنان با مشکلاتی در زمینه اینترنت، آنتن‌دهی تلفن همراه و دسترسی به آموزش‌های نوین مواجه هستند که باید با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

وی از معلمان خواست در کنار آموزش، وضعیت علمی دانش‌آموزان مناطق محروم را با حساسیت بیشتری دنبال کنند و افزود: مجموعه امور روستایی استانداری آمادگی دارد در چارچوب وظایف و امکانات خود، برای رفع مشکلات مدارس و ارتقای کیفیت آموزش در روستا‌های استان همکاری لازم را با آموزش و پرورش داشته باشد.