به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت از روز سه‌شنبه در پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی آغاز می‌شود و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

در این رقابت‌ها ورزشکاران در ۲ بخش پسران و دختران و در مواد Road و Track به مصاف یکدیگر می‌روند تا برای کسب عناوین برتر با یکدیگر رقابت کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه به رقابت‌های بخش پسران اختصاص دارد و ورزشکاران دختر نیز روز‌های پنجشنبه و جمعه در مواد مختلف به رقابت خواهند پرداخت.

در پایان این مسابقات، به نفرات برتر هر ماده، حکم و مدال اهدا خواهد شد.