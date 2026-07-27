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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز در برخی از نقاط مرکزی استان افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان مورد انتظار است و از فردا تا پایان هفته افزایش دما در استان پیش بینی میشود.
او افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در دریای عمان و تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب شرقی و بعدازظهر در ارتفاعات استان با رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و احتمال سیلابی شدن مسیلها پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: آبهای دریای عمان و تنگه هرمز به ویژه صبح تا ظهر متلاطم و توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی انجام شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از فردا سه شنبه در سطح استان افزایش دما و در نیمه شرقی استان، با وزش باد گرم و خشک و احتمال گرد و غبار پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی از فردا تا پایان هفته افزایش ۲ تا ۵ درجهای دما و کاهش رطوبت نسبی هوا در استان پیش بینی میشود.
او افزود: توصیه میشود تمهیدات لازم اندیشیده و از ترددهای غیرضرور و فعالیت در فضای باز بویژه ظهر خودداری و مصرف بهینه حاملهای انرژی به کار گرفته شود.