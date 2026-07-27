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رزمایش مشترک دریایی آمریکا، ژاپن و فیلیپین در دریای جنوبی چین در حالی برگزار شد که همزمان مانیل و پکن بر سر رویارویی اخیر شناورهای دو کشور در آبهای مورد مناقشه، یکدیگر را متهم کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ ارتش فیلیپین اعلام کرد این رزمایش پنج روزه از ۲۱ تا ۲۵ ژوئیه با حضور ناوهای جنگی، شناورهای گارد ساحلی، هواپیماهای شناسایی و جنگندهها برگزار شد و هدف آن افزایش هماهنگی عملیاتی میان کشورهای متحد عنوان شده است.
این رزمایشها بخشی از مجموعه تمرینهای نظامی مشترکی است که در سالهای اخیر از نظر تعداد و گستره افزایش یافته است؛ اقدامی که مانیل با حمایت آمریکا و ژاپن، آن را در راستای مقابله با سیاستهای چین در دریای جنوبی چین دنبال میکند.
ارتش فیلیپین در بیانیهای اعلام کرد این تمرینها نشاندهنده «شراکت پایدار میان کشورهای مشارکتکننده برای تقویت صلح، ثبات و امنیت در منطقه هند و اقیانوس آرام» است.
این رزمایشها یک روز پس از آن آغاز شد که فیلیپین مدعی شد نیروهای گارد ساحلی چین در آبسنگ «توماس دوم» به یکی از ملوانان این کشور با باتوم حمله کردهاند. چین این ادعا را رد و اعلام کرد شناورهای فیلیپینی ابتدا اقدام به برخورد و نزدیک شدن خطرناک به قایقهای چینی کردهاند.
در ادامه این تحولات، «آنتونیو نافارته» رئیس جدید ستاد نیروهای مسلح فیلیپین روز شنبه از جزیره «تیتو» در مجمعالجزایر مورد مناقشه اسپراتلی بازدید کرد و بر تقویت توان عملیاتی نیروهای مستقر در این منطقه تأکید کرد.
دریای جنوبی چین یکی از مهمترین مناطق مورد مناقشه در آسیا است و اختلافات ارضی میان چین و چند کشور منطقه، بهویژه فیلیپین، در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی رقابتهای ژئوپلیتیک در منطقه هند و اقیانوس آرام تبدیل شده است.