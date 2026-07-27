فرماندار نقده با اعلام خبر تصویب تخصیص بیش از ۱۹۴ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای ۶۷ طرح عمرانی، بر اولویت‌بندی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه متوازن مناطق کم‌برخوردار در سال جاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، امیرعباس جعفری، فرماندار نقده، در جلسه کمیته برنامه‌ریزی این شهرستان، از تعیین تکلیف اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۵ خبر داد.

جعفری با بیان اینکه این اعتبار بالغ بر ۱۹۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال است، تصریح کرد: این بودجه برای پیشبرد ۶۷ طرح عمرانی شامل طرح‌های جدید، طرح های نیمه‌تمام و طرح‌های مستمر در سطح شهرستان توزیع خواهد شد.

فرماندار نقده با اشاره به نقش حیاتی کمیته برنامه‌ریزی در توسعه منطقه‌ای، تصریح کرد: تلاش ما توزیع عادلانه اعتبارات برای کاهش شکاف‌های محرومیت و ارتقای شاخص‌های توسعه شهرستان به سطح میانگین کشوری است. نگاه ما در تخصیص منابع، نگاهی همه‌جانبه و متوازن است تا تمامی زیرساخت‌های شهرستان به تناسب نیاز‌ها تقویت شوند.

جعفری با خطاب قرار دادن مدیران دستگاه‌های اجرایی، از آنها خواست برای جذب کامل اعتبارات استانی و ملی اهتمام جدی داشته باشند.

وی افزود: اولویت اصلی ما تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است تا مردم هرچه سریع‌تر از ثمرات این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

فرماندار نقده در ادامه به ضرورت مطالبه‌گری مدیران اشاره کرد و گفت: توسعه شهرستان صرفاً متکی به بودجه‌های استانی نیست؛ مدیران باید با رایزنی‌های مستمر با دستگاه‌های بالادستی، نسبت به جذب اعتبارات ملی نیز اقدام کنند.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت در جذب اعتبارات ملی برای پروژه‌های کلان اشاره کرد و افزود: احداث قطعه چهارم محور حیدرآباد، تعریض و بهسازی محور‌های نقده–پیرانشهر–تمرچین و نقده–بناب و احداث مدرسه ۱۲ کلاسه شهید طالقانی نمونه‌های موفقی از پیگیری برای جذب اعتبارات ملی در شهرستان هستند.

فرماندار نقده در پایان بر اهمیت کیفیت اجرای طرح ها تأکید کرد و گفت: انتخاب پیمانکاران توانمند از نظر فنی و مالی، خط قرمز ما در اجرای پروژه‌هاست تا از هدررفت منابع و تأخیر در بهره‌برداری از طرح‌ها جلوگیری شود.