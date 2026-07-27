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رئیس اداره دامپزشکی شهرستان میاندورود از توقیف یک کامیون حامل ۱۲ تن آلایشات ضایعاتی طیور فاقد مجوزهای بهداشتی و قرنطینهای خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حمیدرضا جمشیدی از توقیف یک دستگاه کامیون حامل حدود ۱۲ تن آلایشات ضایعاتی طیور خبر داد و گفت: این محموله بدون اخذ مجوزهای بهداشتی و قرنطینهای دامپزشکی از استانی دیگر وارد محورهای مواصلاتی مازندران شده بود و قصد عزیمت به استان دیگری را داشت که با هوشیاری مأموران و در پی تشدید نظارتهای جادهای، شناسایی و متوقف شد.
او افزود: در جریان رصد و پایش ناوگان حملونقل فرآوردهها و ضایعات خام دامی، مشخص شد این کامیون بدون استعلامات لازم و در شرایط کاملاً غیربهداشتی در حال تردد در مسیر ترانزیتی استان بوده است که با همکاری مأموران یگان امداد نیروی انتظامی شهرستان میاندورود توقیف شد.
جمشیدی با تأکید بر حساسیت دامپزشکی نسبت به جابهجایی اینگونه محمولهها ادامه داد: حملونقل ضایعات خام دامی بدون مجوزهای بهداشتی ـ قرنطینهای، تهدیدی جدی برای امنیت زیستی، بهداشت عمومی و سلامت جامعه محسوب میشود و دامپزشکی با هرگونه تردد غیرمجاز در این حوزه با قاطعیت برخورد میکند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان میاندورود گفت: با انجام بررسیهای لازم و تحت نظارت دامپزشکی، کل این محموله برای تبدیل به پودر گوشت به نزدیکترین واحد مجاز تبدیل ضایعات ارجاع شد تا از هرگونه مخاطره احتمالی برای سلامت انسان و دام جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه پرونده تخلف تشکیل و برای طی مراحل قانونی و صدور حکم مقتضی به مراجع قضایی ارجاع شده است، ادامه داد: نظارت بر حملونقل فرآوردهها و ضایعات خام دامی در محورهای مواصلاتی شهرستان و استان نیز بهصورت مستمر و با جدیت ادامه خواهد داشت.