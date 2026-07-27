رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به شدت بالای پرتو‌های فرابنفش خورشید در فصل تابستان، از زائران، موکب داران و مدیران کاروان‌های زیارتی خواست برای حفظ سلامت خود و دیگران، توصیه‌های بهداشتی مربوط به محافظت در برابر اشعه فرابنفش را جدی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهندس محسن فرهادی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: خورشید عمده‌ترین منبع اشعه فرابنفش یا UV در محیط اطراف ماست و شدت این پرتو‌ها در فصل تابستان به بالاترین میزان خود می‌رسد. آسیب‌های ناشی از پرتو‌های فرابنفش تا حد زیادی قابل پیشگیری است و مواجهه بیش از حد با این پرتو‌ها می‌تواند آثار زیانباری بر پوست، چشم و سیستم ایمنی بدن داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت محدود کردن زمان مواجهه با پرتو‌های فرابنفش در ساعات اوج تابش خورشید گفت: پرتو‌های فرابنفش از حدود دو ساعت قبل تا دو ساعت بعد از ظهر، یعنی تقریباً بین ساعت ۱۰ تا ۱۴، شدت بیشتری دارند. افراد در این بازه زمانی حدود ۶۰ درصد از کل پرتو‌های فرابنفش روزانه را دریافت می‌کنند.

به گفته فرهادی، خطر آفتاب سوختگی در ساعات اولیه صبح و اواخر بعد از ظهر به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و زائران در صورت امکان باید برنامه پیاده روی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که کمترین مواجهه را با تابش شدید خورشید داشته باشند.

شاخص UV را بررسی کنید

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت همچنین از زائران خواست به شاخص UV توجه داشته باشند و افزود: زمانی که شاخص فرابنفش برابر با ۳ یا بیشتر باشد، باید اقدامات حفاظتی با دقت بیشتری انجام شود. شاخص UV برای مناطق و ساعات مختلف روز در وبگاه‌های هواشناسی و نرم افزار‌های معتبر جهانی قابل مشاهده است.

سایه به تنهایی محافظت کامل ایجاد نمی‌کند

فرهادی با توصیه به استفاده از سایه گفت: زائران حتی المقدور از سایه استفاده کنند، اما باید توجه داشته باشند که درختان، چتر‌ها و سایبان‌ها محافظت کامل در برابر پرتو‌های فرابنفش ایجاد نمی‌کنند. حتی در سایه نیز ممکن است فرد تا ۵۰ درصد در معرض پرتو‌های فرابنفش قرار داشته باشد.

لباس مناسب؛ بهترین راه محافظت در برابر UV

وی ادامه داد: بهترین روش محافظت در برابر پرتو‌های فرابنفش، پوشاندن پوست با لباس‌های دارای بافت متراکم است؛ بنابراین توصیه می‌شود زائران از لباس‌های آستین دار و شلوار بلند استفاده کنند تا میزان تماس مستقیم پوست با نور خورشید کاهش یابد.

فرهادی تاکید کرد: استفاده از کلاه لبه پهن با عرض حدود ۷.۵ سانتی متر نیز می‌تواند از چشم ها، گوش ها، صورت و پشت گردن در برابر پرتو‌های فرابنفش محافظت کند. کلاه‌هایی که گوش‌ها و پشت گردن را نیز می‌پوشانند، حفاظت بیشتری ایجاد می‌کنند. در صورت همراه نداشتن کلاه، می‌توان از چفیه، چادر یا روسری به شکلی استفاده کرد که تماس مستقیم نور خورشید با پوست به حداقل برسد.

عینک آفتابی مناسب از چشم‌ها محافظت می‌کند

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت استفاده از عینک آفتابی مناسب گفت: عینک آفتابی باید تا حد امکان اطراف چشم را بپوشاند و عدسی آن توانایی جذب پرتو‌های UV-A و UV-B تا طول موج ۴۰۰ نانومتر را داشته باشد. استفاده از چنین عینکی می‌تواند آسیب‌های چشمی ناشی از مواجهه با نور خورشید را تا حد زیادی کاهش دهد.

ضد آفتاب را فراموش نکنید

فرهادی توصیه کرد: برای قسمت‌هایی از پوست که امکان پوشاندن آنها با لباس وجود ندارد، از کرم ضد آفتاب با طیف گسترده و حداقل SPF ۳۰ استفاده شود.

وی افزود: برای دستیابی به حفاظت مناسب، کرم ضد آفتاب باید ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پیش از قرار گرفتن در معرض نور خورشید، به صورت ضخیم و یکنواخت روی تمام قسمت‌های در معرض تابش استفاده شود. قسمت‌هایی مانند گوش ها، بینی، پیشانی و گردن که بیشتر در معرض نور خورشید هستند، نیاز به توجه ویژه دارند. استفاده از کرم ضد آفتاب باید هر دو ساعت یک بار و به ویژه پس از حمام کردن یا تعریق، تجدید شود.

کودکان به مراقبت بیشتری نیاز دارند

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر حساسیت بیشتر کودکان نسبت به بزرگسالان در برابر پرتو‌های فرابنفش گفت: کودکان نیازمند حفاظت ویژه هستند و باید برای آنها نیز سایبان مناسب فراهم شود. استفاده از کلاه، عینک آفتابی مناسب و کرم ضد آفتاب نیز برای کودکان ضروری است.

وی در پایان تاکید کرد: زائران با رعایت این توصیه‌های بهداشتی می‌توانند میزان مواجهه با پرتو‌های فرابنفش را کاهش داده و با حفظ سلامت خود، این سفر معنوی را با آرامش بیشتری به انجام برسانند.