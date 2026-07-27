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برای ارتقای کیفیت خدمات و اسکان زائران اربعین حسینی بهره برداری از زائرسرای شهرستان پیرانشهر با ۱۰ واحد اقامتی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، زائرسرای شهرستان پیرانشهر با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، جمعی از مسئولان استانی و محلی و همزمان با تدارک گسترده برای میزبانی از زائران اربعین حسینی به بهرهبرداری رسید.
این زائرسرا در زمینی به مساحت یکهزار و ۳۶۰ مترمربع احداث شده و عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود.
برای احداث این مجموعه بیش از ۴۰ میلیارد تومان هزینه شده و زائرسرا با برخورداری از ۱۰ واحد اقامتی، با هدف ارتقای کیفیت خدمات و اسکان زائران اربعین حسینی به بهرهبرداری رسیده است.