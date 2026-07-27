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تفاهمنامه همکاری با شرکت آنتیبیوتیکسازی ایران با هدف کاهش وابستگی به واردات، بهبود کیفیت داروهای دامی امضا شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،اداره کل دامپزشکی مازندران و شرکت آنتیبیوتیکسازی ایران با هدف کاهش وابستگی به واردات، بهبود کیفیت داروهای دامی و افزایش بهره وری جهت افزایش ضریب امنیت غذایی پایدار، مدیریت بیماری و پایداری تولید، سند همکاریهای راهبردی را امضا کردند.
مدیرکل دامپزشکی مازندران، با تبیین ابعاد این تفاهمنامه گفت: این همکاری که با محوریت ارتقای دانش فنی و تبادل اطلاعات تخصصی در چهارچوب قوانین سازمان دامپزشکی صورت گرفته، فصل جدیدی در مدیریت بهینه مصرف داروهای دامی و کنترل بیماریها در استان گشوده است.
حمزه آقاپور کاظمی، با تأکید بر اینکه این همکاری بدون ایجاد بار مالی، بر پایه همافزایی دانشی در چهارچوب قوانین سازمان دامپزشکی بنا شده، افزود: ما با تمرکز بر سه محور اصلی؛ یعنی تحقیق و توسعه در تولید داروهای دامی مورد نیاز استان، ارزیابی علمی باقیماندههای دارویی در محصولات دامی و مدیریت مصرف بهینه آنتیبیوتیکها، تلاش میکنیم تا استانداردهای سلامت در زنجیره تأمین غذای مردم را ارتقا دهیم.
وی افزود: توانمندی شرکت آنتیبیوتیکسازی ایران در کنار نظارتهای تخصصی دامپزشکی، فرصتی استثنایی برای بومیسازی دانش فنی و کاهش وابستگی به محصولات خارجی فراهم کرده است.
مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: مقرر شد کارگروه مشترکی برای عملیاتیسازی پژوهشهای صورتگرفته و انتقال دانش در حوزه بیماریهای دام، طیور و آبزیان تشکیل شود تا نتایج این همکاری در کوتاهترین زمان به تولید محصولات کیفیتر منجر شود.
آقاپور کاظمی افزود: هدف غایی ما در این تفاهمنامه، تقویت امنیت غذایی و افزایش رقابتپذیری محصولات دامی مازندران در بازارهای صادراتی است که امیدواریم با جدیتِ طرفین، دستاوردهای ملموسی برای صنعت دامپروری استان داشته باشد.