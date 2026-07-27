به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کارگاه «معماری داستان با هوش مصنوعی»برای تدریس مبانی و تکنیک‌های نگارش داستان با بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی با حضور اساتید این حوزه سیامک بویری و سیامک فریدونی در سرای اهل قلم برگزار می شود.

علاقمندان می توانند برای شرکت در این کارگاه آموزشی سه‌شنبه ۶ مرداد ماه ساعت ۱۶ تا ۱۸ به سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران، واقع در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهید برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲، طبقه همکف مراجعه کنند.