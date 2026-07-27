والیبال ساحلی قهرمانی کاوا؛ تیم ایران فینالیست شد
تیم والیبال ساحلی ایران با شکست قزاقستان در مرحله نیمه نهایی رقابتهای قهرمانی آسیای مرکزی به فینال این رقابتها صعود کرد و سهمیه مسابقات قهرمانی آسیا نیز دریافت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دو دیدار مرحله نیمهنهایی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی صبح امروز (دوشنبه پنجم مرداد) در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد.
تیم ملی والیبال ساحلی ایران (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) در این مرحله مقابل قزاقستان دو صف آرایی کرد و با شکست دو بر صفر حریف ضمن کسب سهمیه رقابتهای قهرمانی آسیا، به دیدار فینال راه یافت.
ملی پوشان کشورمان در این دیدار در دو ست متوالی و با امتیازهای ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۱ به پیروزی رسیدند.
در دیگر دیدار مرحله نیمهنهایی تیم ملی والیبال ساحلی ایران (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) با قزاقستان یک روبهرو شد و نتیجه را دو بر یک به حریف قدرتمند خود واگذار کرد.
خاکی زاده و قلعه نوی در ست دوم ۲۱ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند، اما در ستهای اول و سوم با امتیازهای ۲۱ بر ۱۹ و ۱۵ بر ۱۳ مغلوب قزاقستان شدند تا در آخرین دیدار خود برای کسب مقام سومی مسابقات به مصاف قزاقستان دو بروند.
دیدارهای ردهبندی و فینال مسابقات والیبال قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۶ عصر امروز پیگیری خواهد شد.
رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربیان و نادر انصاری به عنوان سرپرست ملیپوشان را در این رقابتها همراهی میکنند.