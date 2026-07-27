معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: امروزه، فناوری در کشور به یک موضوع اقتدارآفرین تبدیل شده است که موجب امنیت غذایی، امنیت بهداشت و امنیت درمان می‌شود.

اسفندیار اختیاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما و در حاشیه رویداد راهبردی معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور با بیان اینکه ۲۰ سال از تاسیس معاونت علمی می‌گذرد، گفت: در طول ۲۰ سال گذشته تاکنون، شرکت‌های دانش بنیان خوبی دایر شده اند و همچنین سیاستگذاری‌ها خوبی شکل گرفته است که آن فناوری می‌تواند برای ما اقتدارآفرین باشد.

اختیاری افزود: فعالیت در حوزه شرکت‌های دانش بنیان تاکنون به صورت نقطه‌ای بوده است یعنی پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های پژوهش و فناوری و کارخانه‌های نوآوری هر کدام به صورت جداگانه خوب فعالیت داشته اند، اما هیچ کدام از مراکز با هم هم افزایی ندارند.



وی افزود: اولویت‌هایی همچون امنیت غذایی، دارویی، سلامت و تاب‌آوری کشور، ارتباط مستقیمی با میزان توانمندی‌های علمی و فناورانه کشور دارد.

اختیاری یکی از شاخص‌های جدید در حوزه حکمرانی علم و فناوری را زنجیره توسعه فناوری دانست و افزود: در حکمرانی جدید مقرر شده تا در حوزه ارتباطات بین مراکز، فعالیت شکل بگیرد به طوری که شاخص جدید برای زنجیره توسعه فناوری مقرر شده است.

وی افزود: هم اکنون تمام مراکز و موسسات فناورانه باید رویکرد مشخصی در این حوزه داشته باشند و مشارکت در این حوزه شکل بگیرد.