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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد، از استقرار ۲۳ موکب برای خدمترسانی به زائران اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با اشاره به استقرار ۲۳ موکب برای خدمترسانی به زائران اربعین گفت: از این تعداد، ۲ موکب در مرز مهران، ۴ موکب در مسیر پیادهروی نجف به کربلا و ۱۷ موکب در مناطق مختلف استان یزد مستقر شدهاند تا خدمات اسکان، تغذیه، فرهنگی و رفاهی به زائران ارائه کنند.
صادقی با اشاره به اهمیت وقف در تداوم این حرکتهای مردمی افزود: در حال حاضر ۱۶ موقوفه در استان با نیت مشخص برای کمک به زائران اربعین به ثبت رسیده و این سرمایههای معنوی، پشتوانه اصلی ارتقای کیفیت خدمات در سالهای آینده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد از خیران دعوت کرد با ایجاد وقفهای جدید با نیت اربعین، در پایداری این سنت حسنه سهیم شوند و افزود: این اقدام نقش مهمی در تأمین نیازهای زائران پیادهروی اربعین و برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم معنوی دارد.
وی با بیان اینکه مواکب یزد تنها به تأمین غذا و اسکان محدود نیست، اظهار کرد: این پایگاهها با حضور پرشور نیروهای مردمی، علاوه بر ارائه خدمات رفاهی، به توزیع بستههای فرهنگی و میانوعده نیز میپردازند و فضایی معنوی برای زائران فراهم کردهاند.
حجتالاسلام صادقی تصریح کرد: همکاری خیران، نیروهای داوطلب و اوقاف، نمونهای از مدیریت جهادی در حوزه خدمات رفاهی و مذهبی است و خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همواره افتخاری بزرگ محسوب میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد تأکید کرد: آنچه امروز در مرزها و مسیر نجف به کربلا توسط خیران یزدی رقم میخورد، فراتر از یک خدمترسانی ساده است و حرکتی است که دلهای زائران را به یکدیگر نزدیکتر میکند.
وی یادآور شد: با توجه به ظرفیتهای موجود، گسترش وقفهای مرتبط با اربعین میتواند زمینه تسهیل هرچه بیشتر این مسیر نورانی را در سالهای آینده فراهم کند.
حجت الاسلام صادقی در پایان گفت: تاکنون ۴۶ هزار موقوفه با ۷۰۰ نیت در ۱۲ شهرستان استان در سامانه کشور به ثبت رسیده است که حدود ۶۰ درصد آنها در شهرستان یزد و مابقی در سایر مناطق استان قرار دارند.