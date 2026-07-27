در راستای توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی، فناوری و تقویت ارتباط دانشگاه با بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دانشگاه صنعتی بیرجند و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند به امضا رسید.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک دانشگاه صنعتی بیرجند و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک دانشگاه صنعتی بیرجند و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دانشگاه صنعتی بیرجند و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با هدف ایجاد و گسترش همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری و توسعه کاربرد‌های هوش مصنوعی در راستای رفع نیاز‌های صنایع، معادن، تجارت و کشاورزی کشور، میان دکتر رضاپور، رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند و خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف در زمینه اجرای طرح‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی، متناسب با نیاز‌های بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، همکاری خواهند کرد.

همچنین زمینه معرفی دانشجویان مستعد برای گذراندن دوره‌های کارآموزی، فعالیت‌های تخصصی و اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های عضو اتاق فراهم خواهد شد.

حمایت از طرح‌های فناورانه مرکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های تخصصی و نشست‌های علمی مشترک برای اعضای اتاق، کارآفرینان و دانشجویان، از دیگر محور‌های این تفاهم‌نامه است.

همچنین، اتاق بازرگانی از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی مرتبط با نیاز‌های صنایع و معادن در حوزه هوش مصنوعی حمایت خواهد کرد و دو طرف در برگزاری رویداد‌های کارآفرینی، ایده‌شوها، هکاتون‌های هوش مصنوعی، استارتاپ‌های مشترک و همایش‌های ملی و بین‌المللی همکاری خواهند داشت.

ایجاد فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه در صنایع و شرکت‌های عضو اتاق، فراهم‌سازی زمینه به‌کارگیری دانشجویان پسادکتری و فارغ‌التحصیلان متخصص هوش مصنوعی در پروژه‌های صنعتی و همچنین استفاده متقابل از آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی، داده‌ها و زیرساخت‌های تخصصی طرفین با رعایت اصول محرمانگی و مالکیت فکری، از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، حداکثر ظرف یک ماه پس از امضای آن، کمیته‌ای مشترک متشکل از نمایندگان دو مجموعه تشکیل خواهد شد تا برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای محور‌های همکاری را بر عهده داشته باشد. همچنین عملکرد این همکاری‌ها به صورت سالانه مورد پایش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

این تفاهم‌نامه با اعتبار دو ساله و قابلیت تمدید با توافق طرفین، گامی مؤثر در توسعه همکاری‌های دانشگاه و بخش خصوصی، تجاری‌سازی دانش، گسترش فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در مسیر توسعه اقتصادی و حل مسائل استان و کشور به شمار می‌رود.