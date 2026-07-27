به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز تالار صنعتی میزبان عرضه ۷۵۶ هزار و ۱۴۵ تن محصول شامل ۵۱۸ هزار تن گندله سنگ آهن، ۱۳۰ هزار و ۷۵۰ تن آهن اسفنجی، ۱۰۰ هزار و ۷۶۰ تن فولاد، ۲ هزار و ۸۴۰ تن مس، ۲ هزار و ۷۹۵ تن روی و یک هزار تن کک است.

۳۹۷ هزار و ۵۹۳ تن محصول نیز در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود. ۲۸ هزار و ۸۴۸ تن سیمان، ۱۵۵ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر و ۱۳ هزار و ۲۴۵ تن قیر از محصولات عرضه شده در این تالار است.

همچنین ۳۶۳ هزار تن کنسانتره سنگ آهن هم در تالار حراج باز عرضه می‌شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز میزبان عرضه ۷۰ هزار و ۹۴۱ تن محصول شامل ۳۵ هزار تن لوب کات، ۲۰ هزار و ۳۶۱ تن مواد پلیمری، ۸ هزار و ۸۰۰ تن گوگرد، ۳ هزار و ۲۶۷ تن فرآورده‌های نفتی، ۲ هزار و ۵۰۳ تن روغن، ۶۶۰ تن مواد شیمیایی و ۳۵۰ تن قیر است.

در تالار فرعی ۴ هزار و ۸۱۷ تن فولاد، مواد پلیمری و MDF عرضه می‌شود.

یک هزار و ۱۰۳ تن تیشو و ۹۲۰ تن مواد پلیمری هم در تالار حراج همزمان عرضه می‌شود.