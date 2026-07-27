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با اهدای اعضای بدن زندهیاد «فرهاد محسنپور»، بیمار مرگ مغزی ۶۴ ساله در بیمارستان امام علی (ع) فرخشهر، امید به زندگی در ۵ بیمار نیازمند احیا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مسئول تیم جدا سازی پیوند اعضای استان گفت: در یک اقدام انسانی و خداپسندانه، اعضای بدن مرحوم فرهاد محسنپور که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانوادهاش به بیماران در انتظار پیوند اهدا شد.
رحیمی افزود: در این عمل انساندوستانه که در بیمارستان امام علی (ع) فرخشهر انجام گرفت، کلیهها، کبد و نسوج این بیمار مرگ مغزی با موفقیت جداسازی و برای پیوند به ۵ بیمار نیازمند اهدا شد.
این ایثارِ ماندگار، هشتمین عمل موفقیتآمیز جداسازی اعضای بدن در استان بود.