با اهدای اعضای بدن زنده‌یاد «فرهاد محسن‌پور»، بیمار مرگ مغزی ۶۴ ساله در بیمارستان امام علی (ع) فرخ‌شهر، امید به زندگی در ۵ بیمار نیازمند احیا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مسئول تیم جدا سازی پیوند اعضای استان گفت: در یک اقدام انسانی و خداپسندانه، اعضای بدن مرحوم فرهاد محسن‌پور که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده‌اش به بیماران در انتظار پیوند اهدا شد.

رحیمی افزود: در این عمل انسان‌دوستانه که در بیمارستان امام علی (ع) فرخ‌شهر انجام گرفت، کلیه‌ها، کبد و نسوج این بیمار مرگ مغزی با موفقیت جداسازی و برای پیوند به ۵ بیمار نیازمند اهدا شد.

این ایثارِ ماندگار، هشتمین عمل موفقیت‌آمیز جداسازی اعضای بدن در استان بود.