به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، حسین فرجی ظهر در حاشیه سفر به مانه، توزیع عادلانه اعتبارات و توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار را از سیاست‌های جدی مدیریت استان نام برد و تاکید کرد: با توجه به اهمیت تقویت زیرساخت‌های اداری در شهرستان جدیدالتأسیس مانه، استقرار ادارات در این شهرستان باید با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود تا مردم این منطقه بتوانند خدمات مورد نیاز خود را به‌صورت مناسب دریافت کنند.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی استانداری نسبت به بدنه کارکنان دولت در مجموعه وزارت کشور، خاطرنشان کرد: توجه به معیشت کارکنان، بهبود شرایط خدمت و فراهم‌سازی امکانات و زیرساخت‌های لازم برای فرمانداری‌ها و مجموعه‌های اداری از اولویت‌های مهم استانداری است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی همچنین، توجه به نیروی انسانی متعهد و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت آنان را موجب تحقق اهداف مدیریتی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم دانست.