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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از اجرای گسترده عملیات نشتیابی در خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات آب در سه ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرهاد بختیاری فر افزود: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۱ کیلومتر از خطوط انتقال آب، ۱۰۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب و بیش از ۲۰ هزار انشعاب فرسوده و مستعد نشت در استان مورد پایش و نشتیابی قرار گرفت.
او تصریح کرد: با انجام این اقدامات، از هدررفت ۳۵ لیتر آب در هر ثانیه جلوگیری شده که نقش مهمی در پایداری تأمین آب شرب، کاهش هدررفت و ارتقای بهرهوری شبکه آبرسانی استان در روزهای گرم تابستان دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: نشتیابی خطوط انتقال به دلیل انتقال حجم بالای آب، از مهمترین اقدامات فنی صنعت آب محسوب میشود، چرا که کوچکترین نشتی در این خطوط میتواند موجب اتلاف قابل توجه آب، افت فشار شبکه و افزایش هزینههای بهرهبرداری شود.
فرهاد بختیاری فر افزود: بسیاری از این نشتیها در سطح زمین قابل مشاهده نیستند و تنها با استفاده از تجهیزات تخصصی قابل شناسایی هستند.
او تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بهرهگیری از فناوریهای نوین نشتیابی و اجرای برنامههای مستمر پایش شبکه، کاهش هدررفت آب را یکی از مهمترین اولویتهای خود میداند و این روند با هدف افزایش بهرهوری، حفظ منابع ارزشمند آبی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان با جدیت ادامه دارد.