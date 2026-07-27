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مشاور وزیر آموزشوپرورش در امور شاهد و ایثارگران از ارائه خدمات ویژه به دانشآموزان شاهد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زهرا مظفر گفت: این دانشآموزان در دو قالب مورد حمایت قرار دارند؛ بخشی در مدارس شاهد تحصیل میکنند و از خدمات اختصاصی این مدارس بهرهمند هستند و گروهی دیگر در مدارس عادی و در قالب «طرح شاهد پراکنده» تحت پوشش قرار دارند که برای آنان نیز خدمات آموزشی، تربیتی، پرورشی و مشاورهای بهصورت ویژه ارائه میشود.
وی با اشاره به ابلاغ ۱۲ سیاست کلی نظام در حوزه توسعه، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، مقاومت و ساماندهی امور ایثارگران از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹، اظهار کرد: بر اساس این سیاستها، دستگاههای اجرایی موظف به اجرای تکالیف خود هستند و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز میزان تحقق این سیاستها را در دستگاههای مختلف مورد ارزیابی قرار میدهد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران افزود: در همین راستا، کارگروه بررسی سیاستهای کلی نظام در حوزه توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ذیل کمیسیون اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است و نمایندگان دستگاههای مختلف در آن حضور دارند. بنده نیز به عنوان نماینده وزارت آموزشوپرورش در این کارگروه فعالیت میکنم.
مظفر با بیان اینکه وزارت آموزشوپرورش از فعالترین و پرکارترین دستگاههای اجرایی در حوزه خدماترسانی به جامعه ایثارگری است، گفت: این وزارتخانه در کنار بنیاد شهید و امور ایثارگران، خدمات گستردهای به خانوادههای ایثارگران ارائه میدهد؛ چراکه دانشآموزان خانوادههای شاهد و ایثارگر تحت پوشش نظام آموزشی کشور قرار دارند و از خدمات آموزشی، تربیتی، پرورشی و مشاورهای بهرهمند میشوند.
وی گفت: علاوه بر این، آموزشوپرورش در حوزه استخدام نیز با توجه به ظرفیتهای قانونی، سهم قابل توجهی در جذب ایثارگران و فرزندان آنان دارد. بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، بخشی از سهمیههای استخدامی به فرزندان شهدا و ایثارگران و همچنین فرزندان و خود رزمندگان دارای بیش از ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص یافته است.
مشاور وزیر آموزشوپرورش در امور شاهد و ایثارگران خاطرنشان کرد: همین موضوع سبب شده است که آموزشوپرورش یکی از بزرگترین جامعههای ایثارگری کشور را در میان دستگاههای اجرایی داشته باشد؛ بهگونهای که علاوه بر ارائه خدمات به کارکنان ایثارگر، فرزندان آنان و همچنین فرزندان ایثارگران شاغل در سایر دستگاهها نیز به عنوان دانشآموز از خدمات این وزارتخانه بهرهمند میشوند.