جام جهانی تیراندازی؛
پایان کار بیرانوند و پرورشنیا در تراپ
در پایان پنج راند مرحله مقدماتی تراپ در جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین، جایگاه نمایندگان کشورمان مشخص شد.
در مجموع پنج راند محمد بیرانوند با ۱۱۸ امتیاز (۲۴،۲۴،۲۳،۲۳،۲۴) در جایگاه سی و دوم قرار گرفت. مرضیه پرورش نیا نماینده کشورمان در تراپ بانوان نیز با ۱۱۲ امتیاز (۲۳،۲۳،۲۳،۲۲،۲۱) در رده سی و دوم ایستاد.
هدایت تیم تراپ را آقای علی افسری برعهده دارد.
رقابتهای تراپ میکس فردا با حضور محمد بیرانوند و مرضیه پرورش نیا برگزار میشود.
جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد.