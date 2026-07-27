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ادارهکل هواشناسی قم از تداوم هوای پایدار در استان طی امروز پنجم مرداد خبر داد و اعلام کرد آسمان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد، غبار محلی و در ارتفاعات وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی قم، امروز دوشنبه پنجم مرداد، آسمان استان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد همراه با غبار محلی رخ میدهد و در مناطق مرتفع نیز وزش باد نسبتاً شدید دور از انتظار نیست.
دمای هوای قم امروز در گرمترین ساعات به حدود ۴۵ درجه سانتیگراد و در خنکترین ساعات به حدود ۲۶ درجه سانتیگراد میرسد که بیانگر تداوم گرمای تابستانی در استان است.
همچنین شاخص تابش اشعه فرابنفش خورشید در ساعات ۱۱ تا ۱۵ به بیشترین میزان خود و در محدوده بسیار ناسالم میرسد؛ از این رو توصیه میشود شهروندان در این بازه زمانی از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کرده و از وسایل محافظتی مانند کلاه، عینک آفتابی و کرم ضدآفتاب استفاده کنند.