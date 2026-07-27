استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در مرز حاج‌عمران و دیدار با مسئولان اقلیم کردستان عراق، آخرین وضعیت هماهنگی‌های اجرایی و زیرساختی در مسیر تردد زائران را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در مرز حاج‌عمران و دیدار با مسئولان اقلیم کردستان عراق، آخرین وضعیت هماهنگی‌های اجرایی و زیرساختی در مسیر تردد زائران را بررسی کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با تأکید بر اهمیت همکاری‌های مشترک میان مسئولان دو طرف مرز، بر لزوم بسیج همه ظرفیت‌ها برای فراهم‌سازی سفری ایمن، روان و همراه با آرامش برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تأکید کرد.

مسئولان حاج عمران اقلیم کردستان عراق نیز بر تداوم تعامل و هماهنگی‌های مشترک در ایام اربعین تأکید کرده و آمادگی خود را برای ارائه خدمات مطلوب و تسهیل تردد زائران در این گذرگاه بین‌المللی اعلام کردند.

در این بازدید که با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی انجام شد، ظرفیت‌های موجود در دو سوی مرز برای تسهیل عبور زائران، افزایش هماهنگی‌های عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات مورد ارزیابی قرار گرفت.