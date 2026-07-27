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مدارک پروانه بهره برداری بیمارستان احمدنژادکتالم رامسر برای تمدید در سامانه بارگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع مشکلات بیمارستان احمدنژاد کتالم گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد با هیأت امنای بیمارستان، مقرر شد با رویکردی مشارکتی و استفاده از ظرفیت تیمهای پزشکی، زمینه فعالیت و احیای بیمارستان فراهم شود.
دکتر ابوالفضل قهاری با بیان اینکه برای راهاندازی و فعالسازی بخشهای مختلف بیمارستان تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم، افزود: بخشهای جراحی، اورژانس، بستری و اطفال فعال هستند و در بخش بستری نیز حدود ۳۰ تخت آماده خدمترسانی است.
او ادامه داد: سرویسهای بهداشتی بیمارستان راهاندازی شده و برای رفع مشکلات ایمنی نیز عملیات نصب سیستم اطفای حریق در دستور کار قرار دارد که امیدواریم در کمتر از سه ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن درباره وضعیت مجوز فعالیت بیمارستان نیز گفت: پروانه بیمارستان تمدید شده و مدارک مربوطه در سامانه بارگذاری شده است و بهزودی پروانه ارائه خواهد شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن با اشاره به میزان سرمایهگذاری انجامشده در بیمارستان احمدنژاد کتالم افزود: تاکنون حدود ۱۶ میلیارد تومان برای بیمارستان هزینه شده و با احتساب هزینه تجهیزات و تختها، مجموع هزینههای انجامشده به حدود ۳۰ میلیارد تومان میرسد.
قهاری همچنین از خرید و نصب دستگاه رادیولوژی خبر داد و گفت: با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان، دستگاه رادیولوژی خریداری و طی دو ماه آینده نصب خواهد شد.
وی درباره علت تعطیل کردن بیمارستان کتالم نیز گفت: دلیل تعطیل کردن این بیمارستان با دستور قضایی، نداشتن پروانه بهرهبرداری بود که با پیگیریهای انجامشده، اقدامات لازم برای رفع این مشکل در حال انجام است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن افزود: تمام تلاش ما این است که بیمارستان احمدنژاد کتالم احیا شده و مردم منطقه بتوانند از خدمات درمانی آن بیشترین بهره را ببرند.
بیمارستان احمدنژادکتالم رامسر هفته قبل به دلیل تمدید نکردن پروانه بهره برداری با دستور قضایی تعطیل شده بود و دو روز قبل با تعهد بهره بردار برای حل این مشکل بازگشایی شد