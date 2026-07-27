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پس از پایان مرحله نخست تصویربرداری، تدوین مستند «فرمانده هرمز» با بهرهگیری از آرشیو اختصاصی این اثر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «فرمانده هرمز» به روایت دوران فرماندهی دریابان شهید علیرضا تنگسیری در نیروی دریایی سپاه میپردازد و در آن، راهبردهای رهبر شهید انقلاب اسلامی برای توسعه و تقویت نیروی دریایی سپاه، از جمله متحرکسازی، اقیانوسیشدن و استفاده از قابلیت بستن تنگه هرمز بهعنوان یک ظرفیت دفاعی در برابر تهدیدهای فرامنطقهای، بهویژه ایالات متحده آمریکا، مورد بررسی قرار میگیرد.
این مستند به کارگردانی داوود مرادیان تولید میشود. مرادیان بیش از یک دهه در حوزه تولید مستند با نیروی دریایی سپاه همکاری داشته و مجموعههای مستند «سلاح ایرانی» و «هرمز؛ روایت یک تنگه» نیز حاصل بخشی از این همکاری است.
مستند «اشغال جزایر» دیگر اثر این کارگردان است که سال گذشته در جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» حضور داشت و در چهلوسومین جشنواره فیلم فجر نیز نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند شد. این اثر با مشاوره و حمایت شهید دریابان علیرضا تنگسیری در خانه مستند تولید شده است.
«فرمانده هرمز» محصول گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح است. عوامل این مستند عبارتند از بشیر ادهمی مدیر تولید، احسان مؤذن مشاور و ناظر طرح و حسین قنبری، مدیر تصویربرداری.